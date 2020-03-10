Закроют школы и метро: Кличко оценил угрозу коронавируса в Киеве

В случае распространения коронавируса в Киеве станут вероятными закрытия школ, детсадов, а также метро.

Об этом ВВС сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что власть готова к любому повороту: закуплены экспресс-тесты, проводится разъяснительная работа в школах и детсадах, детям измеряют температуру.

"Мы не можем гарантировать, что больных коронавирусом в Киеве не будет. Мы же видим, что нет ни одной страны в Европе, где бы не было больных на коронавирус. А Италия даже ввела карантин, закрыла аэропорты", – сказал он.

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопление людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", – заявил Кличко.

Не исключено также, что в случае угрозы будет заблокирована работа общественного транспорта, в том числе метро.

Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

Поставки в Украину экспресс-тестов на коронавирус ожидаются 16-17 марта. Их можно будет купить в аптеке за 300 гривен.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!