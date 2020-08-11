Закроют ли "Киевхлеб" на карантин после вспышки COVID-19 в пекарне: на предприятии дали ответ

Предприятие "Киевхлеб" не будет закрывать на карантин производственные площадки, кроме пекарни №8, где и было обнаружено вспышку COVID-19.

Как рассказала исполняющая обязанности главы правления ЧАО "Киевхлеб" Елена Корень в комментарии изданию "Вечерний Киев", благодаря бесконтактной автоматизированной технологии производства продукция остается безопасной для потребителей.

"Во время планового тестирования, которое компания проводит за свой счет, было выявлено 37 случаев заболевания. Мы ежедневно проводим медосмотр всех сотрудников. И вовремя выявленные случаи заболевания – результат такой комплексной работы", – отметила она.

Корень добавила, что пекарню №8 действительно закрыли на карантин, там проводятся дезинфекционные мероприятия.

"Больные, которые имели минимальные симптомы, оставались дома уже несколько дней – в соответствии с требованиями Минздрава. Все контактные лица находятся на самоизоляции. Мы также проводим дополнительную к плановой дезинфекцию на других производственных площадках", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на предприятии "Киевхлеб" обнаружили вспышку коронавируса.