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7 января • обновлено в 13:35
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"Ср*ная нация, войну развязали!" В Киеве пассажир маршрутки унизил украинцев. Видео

9.9т
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В Киеве во вторник, 7 января, в маршрутке, которая следует по маршруту 903, неадекватный пассажир, которому не досталось сидячего места, устроил дебош.

Мужчина разразился оскорблениями и затронул острые для страны темы. Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Заткните себе его в задний проход. Сколько езжу в этом движении, постоянно нет места! Вам оплачиваешь, а всем по барабану! Задолбали! У вас сейчас есть эта схема, а когда прикатит старость, по-другому запоете", – возмутился он в сторону кондуктора.

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В Киеве неадекват устроил дебош в маршрутке

В Киеве неадекват устроил дебош в маршрутке

Скриншот из видео

Другие пассажиры сделали замечание мужчине. Он ответил новыми оскорблениями. "Вы ср*ная нация! Дер*мище! Сидите, вонючки и чмошники! Войну развязали и сидите. Закройте паяльники! Что ты сипешь мне? Кто вы такие?" – разразился дебошир.

Его речи привели к массовой драке в маршрутке. Возмущенные пассажиры набросились на "героя". "Да я тебя сейчас ушатаю!" – закричал мужчина, перед тем, как его вытолкнули из автобуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из маршруток Днепра пассажиры подрались из-за девушки.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Киев
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Комментарии
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12
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он все правильно сказал, такая нация и есть
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1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тут ниже ничтожество с росеи пишет - маршрутка едет с пассажирами за БОЯРОЙ И СТЕКЛОМОЕМ!))) Вот это и есть истинное лицо рюзге мира! Скоты настолько безмозглы, что даже не понимают, как это плохо выглядит! Откровенный, жалкий перенос собственной поганой действительности, не способность адекватно что-то написать, мелкий плагиат - это сегодняшнее стадо троллей на паРРаше! Он бы ещё написал, что все сидели в лаптях и кокшниках, чтобы было точно как в его алкогольном бреду!
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5
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Все верно. Выкинули, как бешеного шакала! Коими являются все рюзгемирники! Любая росейская сволочь имеет такое же рыло!
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4
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