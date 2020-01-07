В Киеве во вторник, 7 января, в маршрутке, которая следует по маршруту 903, неадекватный пассажир, которому не досталось сидячего места, устроил дебош.

Мужчина разразился оскорблениями и затронул острые для страны темы. Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Заткните себе его в задний проход. Сколько езжу в этом движении, постоянно нет места! Вам оплачиваешь, а всем по барабану! Задолбали! У вас сейчас есть эта схема, а когда прикатит старость, по-другому запоете", – возмутился он в сторону кондуктора.

В Киеве неадекват устроил дебош в маршрутке Скриншот из видео

Другие пассажиры сделали замечание мужчине. Он ответил новыми оскорблениями. "Вы – ср*ная нация! Дер*мище! Сидите, вонючки и чмошники! Войну развязали и сидите. Закройте паяльники! Что ты сипешь мне? Кто вы такие?" – разразился дебошир.

Его речи привели к массовой драке в маршрутке. Возмущенные пассажиры набросились на "героя". "Да я тебя сейчас ушатаю!" – закричал мужчина, перед тем, как его вытолкнули из автобуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из маршруток Днепра пассажиры подрались из-за девушки.

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