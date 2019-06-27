Закройте окна и обратитесь к врачу: в Киеве предупредили об опасности после пожара

После масштабного пожара под Киевом, который произошел 26 июня, жителей Святошинского района столицы предупредили о высокой угрозе загрязнения воздуха.

По состоянию на 21:00 26 июня замеры не показали загрязнений, однако ситуация может измениться из-за ветра, сообщили в пресс-службе КГГА.

Чтобы избежать попадания вредных веществ в организм, киевлянам посоветовали ограничить пребывание на улице, особенно детям и беременным.

Также лучше закрыть все окна, но при необходимости можно недолго держать их приоткрытыми, занавесив при этом их влажной тканью. Также можно включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

Пожар

Кроме этого, нужно провести влажную уборку, можно поставить в комнатах тарелки с водой, чтобы увлажнить воздух.

Столб дыма

"Увеличьте употребление воды до 2-3 литров в день для взрослых, пейте соленую воду, обезжиренное молоко и сыроватку, соки", – посоветовали в КГГА.

Категорически запрещено ходить под дождем, а если вы все таки попали под него – примите душ сразу после возвращения домой. Если начался кашель, задышка и головокружение – срочно обратитесь к врачу.

Как писал OBOZREVATEL, пожар возник в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на территории склада с секонд-хендом. Из-за пожара в 6 точках города зафиксировано превышение допустимого уровня сернистого ангидрида в 5-8 раз.

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