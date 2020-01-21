Закройте окна и готовьте укрытие! Киев накроет мощная буря

Во вторник, 21 января, днем в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности "желтый").

Об этом предупреждает Управление по вопросам гражданской защиты КГГА со ссылкой на синоптиков. По их словам, киевлянам нужно быть осторожными, так как прогнозируются шквалы.

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При этом в КГГА дали основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, во вторник, 21 января, прогнозируют последний теплый день перед снегопадами.

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