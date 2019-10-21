Загрязнение воздуха в Киеве: власти прояснили ситуацию

В Киеве ситуация с загрязнением воздуха является контролируемой, превышение нормы по выбросу вредных веществ зафиксировано лишь вблизи крупных транспортных артерий.

Об этом сообщил в эфире ObozTV начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, комментируя информацию о якобы рекордном загрязнении воздуха в Украине угарным газом (СО).

Рубан сообщил что в Киеве метеорологическая служба ежедневно проводит в стационарных пунктах мониторинг концентрации СО в воздухе. По его словам, превышения концентрации оксида углерода в столице "почти нет".

"В Киеве в местах максимального скопления автомобильного транспорта, на проспекте Победы, действительно идет превышение. Норма предельно допустимой среднесуточной концентрации СО – 3 мг на метр кубический. На проспекте Победы – 3,5. В других местах – проспект Науки, Бессарабская площадь, Оболонский проспект – этот показатель не достиг предельно допустимых концентраций", – подчеркнул начальник Госпродпотребслужбы.

Как объяснил чиновник, в Киеве наибольшая угроза загрязнения воздуха образуется, когда массово горят торфяники, леса, когда люди жгут листья и когда собирается слишком много автотранспорта. По его словам, в местах максимального скопления автотранспорта регистрируется превышение не только по диоксиду углерода, но и по диоксиду серы, формальдегиду, пыли, другим показателям.

"Это опасно, потому что формальдегиды и канцерогены могут вызвать хронические заболевания, способствовать обострению заболеваний. В местах максимального скопления автотранспорта нежелательно пребывать лицам группы риска – дети, беременные, люди с хроническими болезнями легких. Если мы будем фиксировать превышение показателей в других местах – парках, скверах, придомовых территориях – это уже действительно угроза для здоровья… Сегодня у нас ситуация контролируемая и ухудшения состояния воздуха нет", – подчеркнул Рубан.

Начальник Госпродпотребслужбы посоветовал при массовых загрязнениях воздуха повысить уровень влажности в помещениях, чтобы нивелировать вредные вещества. Также, по его словам, в мегаполисах не следует пребывать в местах максимального скопления автомобильного транспорта.

golos.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за выбросов мусоросжигательного завода "Энергия" существенно ухудшилась качество воздуха.

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