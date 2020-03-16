Загадочное исчезновение бизнесмена на Киевщине: полиция показала фото мужчины и авто, которое было сожжено

Полиция опубликовала фото 34-летнего бизнесмена Вадима Трищева, который загадочно исчез на Киевщине в ночь на 13 марта, а также его авто, которое было найдено сожженным.

Мужчина – житель села Малая Ольшанка Белоцерковского района. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В день исчезновения мужчина находился за рулем автомобиля Range Rover Velar, госномер АІ 8888 ТЕ. В последний раз он общался в телефонном режиме со своей женой 12 марта, около 23 часов. Сообщил, что находится недалеко от места проживания. В дальнейшем автомобиль хозяина нашли сожженным дотла," – говорится в посте.

На Киевщине загадочно исчез бизнесмен Вадим Трищев Полиция Киевской области

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Начались оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения мужчины. Было ориентировано все наряды полиции Киевщины, правоохранители соседних регионов, общественность.

На Киевщине загадочно исчез бизнесмен Вадим Трищев. Авто мужчины

Также правоохранители обратились к людям, которые могли видеть авто бизнесмена в ночь с 12 на 13 марта или владеют какой-либо другой информацией, с просьбой анонимно предоставить соответствующие данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области загадочно исчез бизнесмен Трищев. Его жена сообщила полицию о том, что связь с мужем оборвалась, а его автомобиль нашли сгоревшим дотла.

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