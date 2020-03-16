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16 марта • обновлено в 16:58
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Загадочное исчезновение бизнесмена на Киевщине: полиция показала фото мужчины и авто, которое было сожжено

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Полиция опубликовала фото 34-летнего бизнесмена Вадима Трищева, который загадочно исчез на Киевщине в ночь на 13 марта, а также его авто, которое было найдено сожженным.

Мужчина – житель села Малая Ольшанка Белоцерковского района. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В день исчезновения мужчина находился за рулем автомобиля Range Rover Velar, госномер АІ 8888 ТЕ. В последний раз он общался в телефонном режиме со своей женой 12 марта, около 23 часов. Сообщил, что находится недалеко от места проживания. В дальнейшем автомобиль хозяина нашли сожженным дотла," – говорится в посте.

На Киевщине загадочно исчез бизнесмен Вадим Трищев

На Киевщине загадочно исчез бизнесмен Вадим Трищев

Полиция Киевской области

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Начались оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения мужчины. Было ориентировано все наряды полиции Киевщины, правоохранители соседних регионов, общественность.

На Киевщине загадочно исчез бизнесмен Вадим Трищев. Авто мужчины

На Киевщине загадочно исчез бизнесмен Вадим Трищев. Авто мужчины

Также правоохранители обратились к людям, которые могли видеть авто бизнесмена в ночь с 12 на 13 марта или владеют какой-либо другой информацией, с просьбой анонимно предоставить соответствующие данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области загадочно исчез бизнесмен Трищев. Его жена сообщила полицию о том, что связь с мужем оборвалась, а его автомобиль нашли сгоревшим дотла.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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