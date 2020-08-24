Заброшенный дом под Киевом оказался известным имением: история и фото

В сети рассказали историю и показали фото заброшенного загадочного поместья фон Мекк в селе Копылов Макаровского района Киевской области.

Оно было построено еще в XIX веке. О комплексе написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскоролльте до конца страницы).

"Построил его (Имение. – Ред.) в XIX веке железнодорожный предприниматель и барон Николай фон Мекк, который был женат на племяннице знаменитого композитора Петра Чайковского. Сам Петр Ильич, как свидетельствует мемориальная доска, приезжал сюда дважды в гости", – говорится в посте.

Под Киевом расположен заброшенный особняк фон Мекк Facebook/Клуб коренного киевлянина

Отмечается, что после Октябрьской революции 1917 года в здании размещались самые разнообразные организации, в частности, филиал Макаровской музыкальной школы, военный госпиталь с 1943 года и даже сельский совет.

По состоянию на 2020 год здание оставалась заброшенным. Очевидно, в нем никто не проживал.

История заброшенного дома под Киевом Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей сети рассорили архивные фото стареньких деревянных киевских домов. Снимки датированы 1920-ми годами.