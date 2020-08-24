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Заброшенный дом под Киевом оказался известным имением: история и фото

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
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Заброшенный дом под Киевом оказался известным имением

Заброшенный дом под Киевом оказался известным имением. volshebnayakofeinya.blogspot.com

В сети рассказали историю и показали фото заброшенного загадочного поместья фон Мекк в селе Копылов Макаровского района Киевской области.

Оно было построено еще в XIX веке. О комплексе написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскоролльте до конца страницы).

"Построил его (Имение. – Ред.) в XIX веке железнодорожный предприниматель и барон Николай фон Мекк, который был женат на племяннице знаменитого композитора Петра Чайковского. Сам Петр Ильич, как свидетельствует мемориальная доска, приезжал сюда дважды в гости", – говорится в посте.

Под Киевом расположен заброшенный особняк фон Мекк

Под Киевом расположен заброшенный особняк фон Мекк Facebook/Клуб коренного киевлянина

Отмечается, что после Октябрьской революции 1917 года в здании размещались самые разнообразные организации, в частности, филиал Макаровской музыкальной школы, военный госпиталь с 1943 года и даже сельский совет.

По состоянию на 2020 год здание оставалась заброшенным. Очевидно, в нем никто не проживал.

История заброшенного дома под Киевом

История заброшенного дома под Киевом Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей сети рассорили архивные фото стареньких деревянных киевских домов. Снимки датированы 1920-ми годами.

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