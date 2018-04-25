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В Киеве беременная устроила жесткое ДТП с пострадавшими

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В Оболонском районе Киева 20-летняя женщина-водитель на 18 неделе беременности стала участником жесткого ДТП.

Как сообщили "Обозревателю" медики, авария произошла на улице Героев Днепра, 31-б, рядом с супермаркетом "Велика кишеня".

По предварительным данным, водитель сбила 27-летнюю женщину-пешехода. В результате пострадавшая получила сотрясение головного мозга, ушибы и была доставлена в больницу.

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Также серьезные травмы получила и сама водитель: на момент происшествия у нее была угроза прерывания беременности. Женщина была доставлена в один из столичных роддомов, о состоянии ее здоровья на данный момент не известно.

Место происшествия

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Ранее сообщалось, что в Киеве произошло жуткое ДТП с ребенком.

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Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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