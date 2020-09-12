За год время пребывания киевлян в пробках можно сократить вдвое: Кучеренко озвучил план

Глеб Иванов Жизнь столицы 13:45, 12.09.2020

За 1 год малобюджетными мероприятиями, при условии быстрого финансирования, мы вдвое сократим время пребывания киевлян в пробках.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями в Подольском районе, передает пресс служба.

Он пояснил, что это возможно реализовать путем комплексного плана быстрых решений по немедленному возобновлению работы городской электрички, обновлению и срочном увеличению подвижного состава городского транспорта, с преобладанием электротранспорта и транспорта на воде, обновлению и оптимизации движения скоростного трамвая и его синхронизации с работой других видов транспорта .

"В Киеве, благодаря исследованиям Всемирного банка Нью-Йоркской Транспортной академии, построена транспортная модель Киева, с большой точностью может смоделировать любой сценарий. То есть математически рассчитывается оптимальный сценарий транспортной проблемы, с него избираются меры, которые скорее могут снять напряжение", – рассказал политик.

Алексей Кучеренко убежден, что следует реализовать как среднесрочные, так и долгосрочные меры по разгрузке столичных дорог.

"Это и достройки линии метрополитена, и достройки решение, а их по нашим подсчетам около 40, и развитие Киевской Большой Окружной дороги. Но это очень масштабные и затратные проекты, а нам надо решать эти проблемы в ближайшее время. Поэтому приоритетными будут быстрые, малозатратные мероприятия, которые смогут максимально быстро снять напряжение. Безусловно Киеву нужны и туннели, и я уверен, что при условии профессионального руководства и свободы за 5 лет реально реализовать проекты по строительству 2 тоннелей, которые кардинально изменят транспортную схему города ", – пояснил он.

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