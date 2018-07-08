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За чотири роки в Києві реконструювали 300 парків і скверів - Кличко

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За чотири роки столична влада здійснила ремонт та реконструкцію 300 парків і скверів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”.

“За чотири роки ми зробили колосальний обсяг роботи – відремонтували та реконструювали 300 парків та скверів. Статус парку чи скверу в столиці надали 120 зеленим зонам”, - зазначив Кличко.

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Він нагадав, що, зокрема, капітальний ремонт здійснили на першій черзі парку “Наталка”, зараз там тривають роботи з облаштування другої черги. Також оновили парки “Відрадний”, “Володимирська гірка”, першу чергу парку “Перемога”, а днями відкрили відремонтований сквер біля кінотеатру “Жовтень” на Подолі.

“За часи Черновецького сквер хотіли забудувати. Завдяки громадськості та відповідальним депутатам ми відстояли цю ділянку. І зараз там сучасний сквер з фонтаном, гральним майданчиком, новим освітленням. І ми поступово приводимо парки в належний стан”, - наголосив він.

Міський голова додав, що сьогодні столична влада працює над тим, аби в кожному районі була своя зона відпочинку рівня парку “Наталка” на Оболоні.

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Кличко розповів, що до Дня міста у 2019 році планують звести пішохідний міст, який з’єднає Володимирську гірку та Арку дружби народів.

“Ми працюємо над облаштуванням туристичної зони, яка з’єднає Володимирську гірку та Арку дружби народів. І наступного року, до Дня міста, плануємо запустити цей міст, який, до речі, в Києві хотіли побудувати більше 100 років тому. Думаю, він зробить наше місто ще більш привабливим з туристичної точки зору”, - зазначив мер.

Щодо облаштованих зон відпочинку Кличко нагадав, що цього літа в Києві працюють 13 муніципальних пляжів та 17 зон відпочинку біля води без можливості купання. Зокрема, 7 київських пляжів мають міжнародну екологічну відзнаку “Блакитний прапор”. Така відзнака означає, що пляж відповідає стандартам за 32 критеріями, що стосуються якості води, екологічного менеджменту, безпеки і сервісу. Міський голова висловив сподівання, що наступного року таку відзнаку отримають ще більше пляжів столиці.

Також Кличко зауважив, що піску з Багам на київські пляжі, звичайно, не завозили. Насправді відмінної якості піску вдалося досягти завдяки технології його очищення.

Нагадаємо, раніше Кличко закликав Київраду створити сквер імені Василя Сліпака.

Персона
Віталій Кличко
Место
УкраинаКиев
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