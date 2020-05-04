За чьи деньги в Киеве будут хоронить жертв COVID-19: власти дали четкий ответ

Киев возместит расходы на транспортировку и кремацию умерших от коронавируса COVID-19 по соответствующим обращением родственников или других лиц.

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Такие услуги будет обеспечивать КП "Спецкомбинат – ритуальная служба". Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, написала пресс-служба КГГА на своем сайте.

"Мы понимаем, что у многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь", – подчеркнул Пантелеев.

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Он напомнил, что в условиях распространения вируса кремация является рекомендуемым способом погребения людей, умерших от COVID-19. Также чиновник прояснил ситуацию относительно частных предприятий, оказывающих ритуальные услуги и транспортирующих в крематорий города.

"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые прежде всего должны обезопасить от новых случаев инфицирования", – добавил Пантелеев.

Ранее OBOZREVATEL разбирался в том, как и где в Киеве проводится кремация, какие документы необходимы для этого и сколько стоит данная процедура.

Также издание подробно выяснило, как в Украине в целом хоронят умерших от коронавируса и во сколько это обходится.