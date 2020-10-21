В Киеве от COVID-19 умер 40-летний поет, родители не отдают тело и угрожают подорвать дом – СМИ

Дарья Дурова Жизнь столицы 21:25, 21.10.2020 Обновлено: 21:46, 21.10.2020

В Киеве в среду, 21 октября, умер 40-летний украинский поет Юрий Николаевич Титов.

Информацию об этом подтвердили на сайте Национального союза писателей Украины. На Facebook-странице "Киев Оперативный" со ссылкой на знакомых семьи сообщается: причиной смерти врачи назвали COVID-19, "хотя родственники и близкие категорически это отрицают" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мама умершего не отдает тело своего сына. Говорит, что сожжет себя и подорвет дом", – сказано в сообщении. Уточняется, что поет скончался в квартире по улице Автозаводской.

По данным "Киева Оперативного", отец Титова "бросался на полицию" и даже мог кого-то ранить.

Юрий Николаевич Титов (в центре)
Facebook-страница писателя

"Жители дома говорят, что вся эта ситуация продолжается с 10:00", – сказано в сообщении.

Юрий Титов тяжело болел церебральным параличом. Он родился 12 сентября 1980 в Киеве. Окончил Открытый международный университет развития человека "Украина" по специальности "Журналистика, издательское дело и редактирование".

Facebook / Юрий Титов
В Киеве умер поет
Facebook / Юрий Титов

Титов – автор нескольких сборников стихов и детских книг. Кавалер ордена Преподобного Ильи Муромца, лауреат премий Кабинета министров. Лауреат литературно-художественной премии имени Дмитрия Луценко "Осеннее золото", лауреат международных и Всеукраинских конкурсов и радиофестивалей "Осеннее рандеву", "Премьера песни", "Родная моя", лауреат православного фестиваля "Благодатное небо".

Поет был членом НСПУ с 2000 года.

Скриншот

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