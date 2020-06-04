Сьогодні день народження знаменитого архітектора і мецената Владислава Городецького. Поляк за походженням, який народився на Вінниччині, а помер в Тегерані. Він став своєрідним "Київським Гауді", що зберіг по собі, можливо, найколоритніші архітектурні будівлі української столиці.

Наша команда “Рідної країни” вже багато років поспіль пропонує відроджувати та пропагувати туристичні маршрути, пов‘язані із життям та діяльністю визначних киян. Так, ми багато зробили для "Шевченківського Києва", а нині – про наші пропозиції щодо Києва Городецького.

Отож, серед найбільш знаних архітектурних цікавинок пов‘язаних з діяльністю Городецького у Києві: Будинок з химерами, Національний художній музей, Караїмська кенаса (Будинок актора), костьол Святого Миколая.

Що варто зробити:

1. Будинок з химерами, між іншим, один із переможців акції "7 чудес Києва", потрібно повністю відкрити для киян і туристів, знявши з нього статус однієї із численних президентських резиденцій. Ним повинна опікуватися громада Києва, а структурно він має бути в системі музеїв Києва.

2. Національний художній музей. Цей об‘єкт збудований на кошти київських меценатів 19-початку 20 століття і знову потребує втручання меценатів нинішніх. Я не бачу іншої можливості порятунку архітектурної величі Городецького і левів Саля, окрім як долучення справжніх патріотів Києва до реконструкції, яку влада безуспішно веде вже кілька десятиліть.

3. Караїмська кенаса ( будинок актора). Цей об‘єкт, який ми ледь вберегли в часи тотальної приватизації і розпродажу часів Черновецького – сфера відповідальності міської влади із залученням караїмського громади та акторської спільноти міста.

4. Костел Святого Миколая. Для завершення реставрації варто передати його римо-католицькій громаді Києва із застереженням прав і можливості діяльності будинку органної музики.

Про інші об‘єкти Городецького і зокрема в Черкасах та Мошнах – іншим разом.

А нині пропоную долучитися до нашої роботи по збереженню Києва Городецького, бо насправді – це легко, треба просто любити рідний Київ.

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