Історія з перекриттям столичного мосту Метро в Києві через загрозу мінування, яка сталася у вересні, запам’ятається багатьом. Тоді в кілометрових заторах застрягли десятки тисяч авто. Цей випадок продемонстрував, що навіть кількагодинне перекриття одного з шести київських мостів може стати причиною транспортного колапсу та паралізувати сполучення між берегами Дніпра.

А тепер уявімо, що проїзд мостом Патона, Південним чи іншим шляхопроводом заблокують, приміром, на місяць. На жаль, це цілком реально. Адже київські мостові переходи працюють на межі експлуатаційних можливостей, витримуючи надмірне транспортне навантаження, яке не було враховане при їхньому проектуванні в радянські часи.

Сьогодні Київ забезпечує роботу стратегічних підприємств та основних державних установ, перебуваючи водночас в центрі транспортних потоків усієї України. Логістична інфраструктура столиці недостатньо розвинена для сучасних викликів. Одна з причин надмірного навантаження на мости та їхнього незадовільного стану – багатотонні фури, що перевозять вантажі. Поки лише планується будівництво великої кільцевої дороги, транзитний транспорт їде через увесь Київ, перетворюючи мости на вузькі місця, не здатні забезпечити належний трафік.

Більшість мостів потребують капітального ремонту, і це питання стосується не лише столиці, а й усієї країни. Реальність така, що інвестицій у ремонт старих і будівництво нових мостів забракло, а проблему з перевантаженням потрібно вирішувати вже зараз. Тож заборона транзиту вантажних автомобілів вагою понад 4,5 тонни у години пік через Київ – правильне рішення. Хоча, нагадаю, рішення КМДА від 22 травня 2013 року № 340/9397 про обмеження в’їзду до столиці вантажного транспорту з 7-00 до 20-00 ніхто не відміняв. Лишається питання контролю за його виконанням.

Це має відчутно розвантажити критичну інфраструктуру, позитивно вплинути на трафік та екологічну ситуацію. Але запроваджених обмежень замало. Науковці буквально кричать про аварійний стан мосту Патона. Його експлуатаційний строк завершився, поперечні та головна балки почали руйнуватися, товщина металу нижнього поясу зменшилася із 14-ти до 7-ми, а подекуди – 5-ти міліметрів. Ємності під деформаційними швами мосту зруйновані, вода потрапляє на металеві конструкції, їх знищує корозія. Усе це досить критично для суцільнозвареного мосту.

При цьому мостом Патона щодня їздять багатотонні вантажівки! Тож рішення про заборону руху великогабаритного транспорту мостом Патона потрібно ухвалити терміново. В іншому випадку – наслідки можуть бути трагічними. Також варто розглянути заборону транзиту й іншими київськими мостами, що перебувають у критичному стані.

Інформувати перевізників про обмеження руху в столиці мають обласні державні адміністрації. Для вантажів, які треба доставити в стислі терміни, слід розробити окремі маршрути та організувати їхній супровід. Цю функцію готовий взяти на себе Центр організації дорожнього руху.

Хочеться звернути увагу на ще одну причину катастрофічної ситуації з трафіком столиці. Йдеться про в׳їзд до Києва автівок із міст-супутників. Так, із приміської зони в години пік до Києва в’їжджає близько 100 тисяч легкових авто. При цьому в автівці часто перебуває лише сам водій, у кращому випадку – з пасажиром. Як наслідок – середній мешканець Києва щодня простоює у заторах близько двох годин. Якщо не вжити заходів, до 2025 року цей час може збільшитися до чотирьох годин. Що робити? Розвивати мережу громадського транспорту, будувати нові станції метрополітену, перехоплювальні паркувальні майданчики під Києвом, щоб жителі приміської зони могли залишати там свої авто. Але, знову таки, це довготермінові перспективи. В якості термінового заходу для розвантаження доріг можливе часткове обмеження в’їзду авто до центральних районів Києва, приміром, почергово для автомобілів з номерними знаками, що закінчуються на парні та непарні цифри. Така практика довела свою ефективність і широко використовується в містах-мільйонниках по всьому світу.

Запропоновані заходи не безболісні та дискусійні, але ситуацію з трафіком треба виправляти якнайшвидше. Інакше завтра можемо прокинутися в новій реальності, коли рух столицею буде повністю паралізовано.

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