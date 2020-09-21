Ядовитый смог в Киеве: детей не пустили в школу, окна просят не открывать

В Киеве 21 сентября детей не пустили в школу из-за ядовитого смога, который окутал жилые массивы Осокорки и Позняки.

Школьники остались дома в Дарницком районе, сообщили на странице "Дарниця Live" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Из-за экологического коллапса, произошедшего сегодня в Дарницком районе, детям разрешили не идти в школу", – отметили в сообществе.

В Киеве дети не пошли в школу из-за смога. "Дарниця Live" в Telegram

Пожар в Киеве. Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация в Facebook

Пожар на улице Коллекторной, ставший причиной едкого смога над столицей, по состоянию на 11:00 продолжали тушить. Как сообщили на странице Дарницкой районной администрации в Facebook, огонь частично перекинулся на торфяники.

Открытого огня на месте возгорания нет. Спасатели продолжили пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники.

Дым в Киеве. Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация в Facebook

Специалисты напомнили, что делать в случаях задымленности:

Ограничить пребывание на открытом воздухе . Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок

Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром

При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять

Выключить системы кондиционирования и очистки воздуха

Проводить влажную уборку , полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха

Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду , молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу

Смог окутал Киев. Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация в Facebook

Пожар в Киеве перекинулся на торфяники. Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация в Facebook

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