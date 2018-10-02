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''Я сепаратистка и горжусь этим!'' На ж/д вокзале Киева засекли сотрудницу-фанатку Путина

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В Киеве на железнодорожном вокзале работает кассир-сепаратист, которая открыто поддерживает агрессию главы РФ Владимира Путина в Украине.

Об этом на своей Facebook странице сообщила медик и военнослужащий Ирина Йосипенко, рассказав о диалоге с фанаткой "русского мира" и опубликовав ее фото.

По словам Йосипенко, она хотела срочно купить билет на поезд, но касса для УБД была закрыта. При этом в кассе для военнослужащих работал компьютер и был включен свет.

"С третьего моего настояния вызвать кассира и обещания пойти к начальнику вокзала кто-то из сотрудников пошел таки этого кассира искать. Через 5 минут в кассу, наконец, вальяжно заходит женщина, весело смеясь и еще продолжая разговор с кем-то позади себя", - рассказала она.

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Далее Йосипенко привела содержание диалога с безответственным кассиром, которая оказалась сторонницей политики агрессора:

- Уважаемая, если бы мы так воевали, как вы работаете, Путин давно бы в Киеве был.

- Правильно бы сделал.

- Вы сепаратистка?

- Да! И горжусь этим!

- И не боитесь так нагло об этом заявлять?

- Это мое конституционное право - иметь свое мнение. И я это мнение выражаю. И не нагло, а открыто и гордо!

"После такого ответа у меня не было слов, как и времени. Я ее просто сфотографировала, пока она мне предоставляла информацию и оформляла билет", - добавила Йосипенко.

''Я сепаратистка и горжусь этим!'' На ж/д вокзале Киева засекли сотрудницу-фанатку Путина
''Я сепаратистка и горжусь этим!'' На ж/д вокзале Киева засекли сотрудницу-фанатку Путина

Пользователей сети возмутила позиция сепаратистки и они заявили, что об этом инциденте необходимо сообщить правоохранителям или прогнать женщину в Россию.

''Я сепаратистка и горжусь этим!'' На ж/д вокзале Киева засекли сотрудницу-фанатку Путина
''Я сепаратистка и горжусь этим!'' На ж/д вокзале Киева засекли сотрудницу-фанатку Путина
''Я сепаратистка и горжусь этим!'' На ж/д вокзале Киева засекли сотрудницу-фанатку Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском Мариинском парке активистка публично призналась в любви президенту РФ Владимиру Путину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаКиев
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Это с слов Ирина Йосипенко, она могла просто оболгать кассира, это постоянно практикуют ветераны АТО, так как к ним нет ни какого внимания, ни от "государства", знакомых и родственников ...
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Моня
Моня
Свиношумеры, а ну-ка сделали на секунду паузу, набрали дыхание.. начинаем прыгать и вместе разом:Що ви робите, що ви робите!!! Сепари, ватникi, москалi, кацапи, ординцi, террористи.., а ну негайно любити Україну!!! Вата, вата!!! Сугс, сугс!!! Збирайтесь геть.. що ви робите, що ви робите!!! Усi на майдан! Ще не вмерла.. увесь свiт з нами!!! бандера - хэрой! за поребрик, за поребрик! Сугс, сугс!!!.. ))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Есть еще достойные уважения люди в (на) Украине не боящиеся военных преступников ВСУ
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