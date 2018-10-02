''Я сепаратистка и горжусь этим!'' На ж/д вокзале Киева засекли сотрудницу-фанатку Путина

В Киеве на железнодорожном вокзале работает кассир-сепаратист, которая открыто поддерживает агрессию главы РФ Владимира Путина в Украине.

Об этом на своей Facebook странице сообщила медик и военнослужащий Ирина Йосипенко, рассказав о диалоге с фанаткой "русского мира" и опубликовав ее фото.

По словам Йосипенко, она хотела срочно купить билет на поезд, но касса для УБД была закрыта. При этом в кассе для военнослужащих работал компьютер и был включен свет.

"С третьего моего настояния вызвать кассира и обещания пойти к начальнику вокзала кто-то из сотрудников пошел таки этого кассира искать. Через 5 минут в кассу, наконец, вальяжно заходит женщина, весело смеясь и еще продолжая разговор с кем-то позади себя", - рассказала она.

Далее Йосипенко привела содержание диалога с безответственным кассиром, которая оказалась сторонницей политики агрессора:

- Уважаемая, если бы мы так воевали, как вы работаете, Путин давно бы в Киеве был.

- Правильно бы сделал.

- Вы сепаратистка?

- Да! И горжусь этим!

- И не боитесь так нагло об этом заявлять?

- Это мое конституционное право - иметь свое мнение. И я это мнение выражаю. И не нагло, а открыто и гордо!

"После такого ответа у меня не было слов, как и времени. Я ее просто сфотографировала, пока она мне предоставляла информацию и оформляла билет", - добавила Йосипенко.

Пользователей сети возмутила позиция сепаратистки и они заявили, что об этом инциденте необходимо сообщить правоохранителям или прогнать женщину в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском Мариинском парке активистка публично призналась в любви президенту РФ Владимиру Путину.