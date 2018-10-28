''Я с тебя не слезу!'' В киевской школе разгорелся новый громкий скандал из-за поборов

В Киеве в школе № 284 родительские комитеты требуют сдавать деньги на ремонт классов, хотя им официально запретили этим заниматься.

Об этом на странице сообщества "Батьки SOS" в Facebook написал отец школьника Владимир Шевченко, опубликовав соответствующую переписку с главой комитета.

"Вы деньги несете в комитет?.. Сделать комфорт для своего ребенка не можете, сыпется потолок на голову, этого нормально, прикрепите зеркало, слабо? Сдайте просто 500 пока, а там, если что, мы вам напишем" - обратилась она.

На что Владимир ей ответил: "Вам делать нечего? По ночам пишете, по утрам. Я вам лично номер свой не давал. Давайте закончим бессмысленный разговор".

Но женщину этот ответ не устроил. "Вы знаете, проблемы детей не имеют времени, но я с вас не слезу, сдайте, финансы не позволяют? Ждем" - разразилась угрозами она.

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