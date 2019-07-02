"Я не из Украины!" На Киевщине жестко осадили дерзкую террористку

В Белой Церкви на Киевщине случился весьма показательный момент с жительницей оккупированного Донецка, которая якобы приехала на лечение.
О случае рассказала пользователь Юлия Скотарь на странице "Белоцерсковской волонтерской группы" в Facebook. По ее словам, на вокзале состоялся следующий разговор женщины с таксистом:
" - Сколько в "Дубравы" возьмете?
- 100 грн.
- Вы что вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала.
- А вы откуда?
- Я не из Украины, я из Донецка.
- Я не из Украины не беру, поищите другую машину".
"ДНР"
"Украинские новости"
Пользователи посоветовали сепаратистке ехать лечиться в российский Иркутск: "Там сейчас водные процедуры из-за прорыва дамбы бесплатные".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музей с "героями ДНР" вызвал ажиотаж в сети. Пользователи высмеяли персонажей, которые выставили там.
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