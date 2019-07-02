"Я не из Украины!" На Киевщине жестко осадили дерзкую террористку

В Белой Церкви на Киевщине случился весьма показательный момент с жительницей оккупированного Донецка, которая якобы приехала на лечение.

О случае рассказала пользователь Юлия Скотарь на странице "Белоцерсковской волонтерской группы" в Facebook. По ее словам, на вокзале состоялся следующий разговор женщины с таксистом:

" - Сколько в "Дубравы" возьмете?

- 100 грн.

- Вы что вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала.

- А вы откуда?

- Я не из Украины, я из Донецка.

- Я не из Украины не беру, поищите другую машину".

"ДНР" "Украинские новости"

Пользователи посоветовали сепаратистке ехать лечиться в российский Иркутск: "Там сейчас водные процедуры из-за прорыва дамбы бесплатные".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музей с "героями ДНР" вызвал ажиотаж в сети. Пользователи высмеяли персонажей, которые выставили там.

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