ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Жизнь столицы

"Я не из Украины!" На Киевщине жестко осадили дерзкую террористку

961Читать материал на украинском

В Белой Церкви на Киевщине случился весьма показательный момент с жительницей оккупированного Донецка, которая якобы приехала на лечение.

О случае рассказала пользователь Юлия Скотарь на странице "Белоцерсковской волонтерской группы" в Facebook. По ее словам, на вокзале состоялся следующий разговор женщины с таксистом:

" - Сколько в "Дубравы" возьмете?

- 100 грн.

- Вы что вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала.

- А вы откуда?

- Я не из Украины, я из Донецка.

- Я не из Украины не беру, поищите другую машину".

Новости
"Вату бомбит!" В Донецке под носом у оккупантов подняли флаг Украины. Яркое видео

"ДНР"

"ДНР"

"Украинские новости"

Пользователи посоветовали сепаратистке ехать лечиться в российский Иркутск: "Там сейчас водные процедуры из-за прорыва дамбы бесплатные".

"Я не из Украины!" На Киевщине жестко осадили дерзкую террористку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музей с "героями ДНР" вызвал ажиотаж в сети. Пользователи высмеяли персонажей, которые выставили там.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
7
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel