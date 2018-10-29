Взрыв в центре Киева: полиция назвала причину

Причиной взрыва в Киеве 29 октября по улице Ивана Кудри может быть замыкания силового кабеля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик. Она подчеркнула, что угрозы для киевлян нет.

"Замыкания силового кабеля. Аварийные службы на месте. Кабель обесточили", - написала Блищик.

Как добавили в полиции, все необходимые службы находятся на месте происшествия.

"Там что-то возникло с электрокабелем - произошел какой-то хлопок. Туда выехала полиция так было обращение, но ничего криминального нет ", - цитирует УНН представителя правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, из-за которого пострадал один человек. Чрезвычайное происшествие случилось на берегу Галерного залива.