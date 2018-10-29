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/Жизнь столицы

Взрыв в центре Киева: полиция назвала причину

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Причиной взрыва в Киеве 29 октября по улице Ивана Кудри может быть замыкания силового кабеля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик. Она подчеркнула, что угрозы для киевлян нет.

"Замыкания силового кабеля. Аварийные службы на месте. Кабель обесточили", - написала Блищик.

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Как добавили в полиции, все необходимые службы находятся на месте происшествия.

"Там что-то возникло с электрокабелем - произошел какой-то хлопок. Туда выехала полиция так было обращение, но ничего криминального нет ", - цитирует УНН представителя правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв, из-за которого пострадал один человек. Чрезвычайное происшествие случилось на берегу Галерного залива.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
взрывполиция
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинзке мир.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Чугункин Клим, А руssкий мир - это когда 21 200-ый и 52 300-х, при этом вину списывают на одного из 200-х, и такие ватные идиоты, как ты этому верят и орут в три глотки, что это чистая правда.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Чугункин Клим, В СРАКУ ПОЦЕЛУЙ НАС , ЕСЛИ ПОЗВОЛИМ , НАВЕРНОЕ НЕТ , ПОСЛЕ КУЯ ЧЕЧЕНА НЕТ , У ЦЮЦИ ПРОДОЛЖАЙ ЧМЕКАТЬ , В РАЙ ОТПРАВИТ
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