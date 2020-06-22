Спасатели обнаружили тело четвертой жертвы взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко вечером в понедельник, 22 июня, в Telegram-канале.

"Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно – мужского пола", – сообщил он.

Пресс-служба ГСЧС уточнила, что четвертым погибшим оказался мужчина 1967 г.р. Его тело опознал сосед.

Кличко отметил, что неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Напомним, предыдущими тремя жертвами взрыва стали две женщины 1943 г.р и 1974 г.р, а также мужчина, сын одной из погибших, 1991 г.р.

Взрыв в многоэтажке на Позняках: спасатели обнаружили под завалами четвертое тело

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева утром 21 июня произошел взрыв в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате были повреждены перекрытия между 4-7 этажами, разрушены по меньшей мере шесть квартир.