Взрыв в доме в Киеве: в сети предупредили о фейковом сборе средств для пострадавших
В сетях появились посты с номерами банковских карточек якобы для сбора средств для девочки Анастасии Недашковской, которая спаслась во время взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве, но семья которой погибла в ЧП. Однако неизвестно, действительно ли авторы хотят помочь ей.
Об этом написала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага на своей странице в Facebook. Она отметила, что психологи постоянно оказывают помощь пострадавшим во время трагического события, в том числе и девочке.
"Так вот, в социальных сетях время от времени стали появляться посты с номерами карточек для сбора средств для помощи Насти! Добавляю фото очередного поста о помощи... Но вот тут внимание!!! Анастасия не знает ту, кто собирает для нее средства... Надеюсь, ведь хочется верить в лучшее, что это действительно "сбор для Насти", – отметила Водолага.
"К сожалению, в наше время встречаются случаи, когда на человеческом горе наживаются другие", – написала она.
Также пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве предупредила, что у них есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает девочке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
В МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Момент взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве попал на видео.
23 июня спасатели закончили разбор завалов в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве, где произошел взрыв. В общем были обнаружены тела пяти жертв ЧП. Больше погибших под завалами нет.
OBOZREVATEL опубликовал историю о том, как во время взрыва в Киеве на Позняках погибла почти вся семья. Чудом осталась живой только младшая дочь Настя Недашковская.