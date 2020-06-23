Взрыв в доме в Киеве: в сети предупредили о фейковом сборе средств для пострадавших

В сетях появились посты с номерами банковских карточек якобы для сбора средств для девочки Анастасии Недашковской, которая спаслась во время взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве, но семья которой погибла в ЧП. Однако неизвестно, действительно ли авторы хотят помочь ей.

Об этом написала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага на своей странице в Facebook. Она отметила, что психологи постоянно оказывают помощь пострадавшим во время трагического события, в том числе и девочке.

"Так вот, в социальных сетях время от времени стали появляться посты с номерами карточек для сбора средств для помощи Насти! Добавляю фото очередного поста о помощи... Но вот тут внимание!!! Анастасия не знает ту, кто собирает для нее средства... Надеюсь, ведь хочется верить в лучшее, что это действительно "сбор для Насти", – отметила Водолага.

Пост в сети о сборе средств Facebook/Светлана Водолага

"К сожалению, в наше время встречаются случаи, когда на человеческом горе наживаются другие", – написала она.

Также пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве предупредила, что у них есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает девочке.

Пост Светланы Водолаги Скриншот

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