В результате взрыва в жилом доме на Позняках (Киев) могли погибнуть минимум 5 человек.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, отметив, что состоянием на понедельник, 22 июня, известно о трех жертвах: две женщины 1943 г.р и 1974 г.р, а также мужчина, сын одной из погибших, 1991 г.р.

"У нас есть информация, что под завалами еще могут быть люди. В частности, двое человек. Мы работает по разбору завалов, чтобы их найти. Возможно, может быть и больше людей, мы не исключаем этого", – рассказал он.

По его словам, также было эвакуировано 23 человека, 3 людей уже спасли – они оказались заблокированы в доме.

Для поисков остальных вероятных жертв задействовали специально обученную собаку. Также спасатели обзванивают всех, кто жил и мог быть как-то связан с квартирами, которые обрушились.

Предварительно, причиной трагедии стал взрыв газа, однако "Киевгаз" эту информацию пока не подтвердил.

Сколько понадобится времени, чтобы окончательно разобрать завалы и завершить поисковую операцию, как отметил Хорунжий, говорить пока рано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева утром 21 июня произошел взрыв в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате были повреждены перекрытия между 4-7 этажами, разрушены по меньшей мере шесть квартир.