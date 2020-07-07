Взрыв в доме на Позняках: Киевсовет выделит пострадавшим 20 млн грн

Киевсовет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир для жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 (Позняки), где произошел взрыв.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Он отметил, что средства получат 40 семей, оставшихся без жилья.

"Киевсовет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв", – подчеркнул Кличко.

По его словам, на ремонт город выделит средства в расчете 2925 грн за метр квадратный. Тогда как для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели предоставят 124 тысячи грн (для двухкомнатной квартиры) или 140 тысяч грн (для трехкомнатной квартиры).

"Отмечу также, что материальную помощь от города – от 50 до 100 тысяч гривен – получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни выплаты получат все. Кроме того, фонд "Майбутній Київ" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов" , – подытожил мэр столицы.

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