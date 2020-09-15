Взрыв в Чабанах под Киевом: появилась официальная версия и комментарии очевидцев

В ГСЧС подтвердили, что причиной взрыва в Чабанах под Киевом 15 сентября около 00:20 стала разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев – Запад Украины).

В пресс-службе ГСЧС отметили, что этот объект обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов. После аварии в 01:10 подача газа к газопроводу была перекрыта. Жертв и пострадавших в результате взрыва нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС – 21 человек и 5 единиц техники. По состоянию на 07:00 15 сентября к проведению работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов", – говорится в сообщении.

В Чабанах произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления. Telegram канал Pavlovsky News

Место ЧП в Чабанах окружила полиция. Telegram канал Pavlovsky News

Между тем на Telegram-канале Pavlovsky News обнародовали свидетельства очевидцев, которые находились недалеко от места ЧП.

"Был звук взрыва, затем появился звук, будто что-то очень выдавливает воздух. Оно затихало и усиливалось. Я знаю, что здесь есть газопровод высокого давления, и поняла – что-то случилось с ним. Удивило, что не было никого. Скорее все, это было аварийное, а не диверсионное", – рассказала жительница поселка.

Со своей стороны правоохранители отметили, что взрыв, вероятно, произошел в земле. Он был такой силы, что образовал огромную воронку. После аварии полиция оцепила это место.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные жители заявили, что звук после взрыва в Чабанах был похож на падение самолета. Сильный гул был слышен и в других населенных пунктах. По трубе, которая разгерметизировалась, газ идет на Европу.