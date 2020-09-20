Названа причина взрыва на пивзаводе Carlsberg в Киеве. Фото с места ЧП

В Киеве 20 сентября на территории пивоваренного завода Carlsberg Ukraine по улице Пироговский произошел взрыв газового баллона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор завода Евгений Шевченко. На сайте столичной полиции сообщается, что два человека получили телесные повреждения.

По словам Шевченко, виной могло стать несоблюдение техники безопасности работниками подрядчика во время сварочных работ.

"Взрыв произошел около 16:00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не потребовалась.

Крыша очистных сооружений повреждена – сегодня всем нам очень повезло, что отделались так легко", – написал гендиректор.

В полиции отметили, что событие "должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции".

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах.

В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Киеве, Запорожье и Львове.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове 57-летний мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже.