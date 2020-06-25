Взрыв на Позняках: Зеленский сказал, откуда взяли деньги на квартиры пострадавшим

Кирилл Лютый Жизнь столицы 23:28, 25.06.2020

Жители Киева, которые пострадали в результате взрыва в доме на Позняках, получили новые квартиры с помощью застройщиков, с которыми договорился Офис президента.

Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский во время прямого включения в ток-шоу "Право на владу" вечером в четверг, 25 июня.

"Мы нашли все 40 квартир. Они все находятся в Киеве. 12 квартир уже готовы, достроены. За месяц-максимум полтора остальные 28 квартир мы выделим всем семьям. Это не бюджетные средства. Мы проговорили с застройщиками. Нашел Офис президента застройщиков, которые нам действительно помогли", – рассказал президент.

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