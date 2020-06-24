Взрыв на Позняках: Кличко рассказал о выплатах и новом жилье для пострадавших

Власти города Киева приняли решение о материальных компенсациях жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.

Кроме того, уже рассматривается вариант покупки нового жилья гражданам, которые из-за трагедии потеряли свой дом. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. гривен ", – рассказал он.

"Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс. гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение, и в ближайшее время люди получат эти средства", – заверил мэр Киева.

Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей, то Кличко отметил, что предложил премьер-министру Денису Шмыгалю вариант, как можно помочь людям.

"Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину – выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, либо о приобретении и передаче квартир", – пояснил глава города.

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