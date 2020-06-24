Взрыв на Позняках: Кличко рассказал о выплатах и новом жилье для пострадавших
Власти Киева выплатят компенсации всем пострадавшим от взрыва в многоэтажке на Позняках
Суммы будут варьироваться от 50 до 100 тыс. грн
Также власти столицы предложили Кабмину разделить пополам расходы на новое жилье для людей, которые потеряли дом
Трагедия, которая случилась 21 июня, унесла жизни 5 человек и оставила многих людей без крыши над головой
Взрыв на Позняках (источник: UAZMI)
Власти города Киева приняли решение о материальных компенсациях жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.
Кроме того, уже рассматривается вариант покупки нового жилья гражданам, которые из-за трагедии потеряли свой дом. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. гривен ", – рассказал он.
"Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс. гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение, и в ближайшее время люди получат эти средства", – заверил мэр Киева.
Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей, то Кличко отметил, что предложил премьер-министру Денису Шмыгалю вариант, как можно помочь людям.
"Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину – выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, либо о приобретении и передаче квартир", – пояснил глава города.
Как сообщал OBOZREVATEL:
взрыв в многоэтажке прогремел на киевских Позняках около 10:00 21 июня. В результате в одном из подъездов обрушились перекрытия между 4-7 этажами.
Трагедия унесла жизни 5 человек. Тело последней жертвы взрыва нашли под завалами утром 23 июня.
Напомним, что момент рокового взрыва попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, как в одной из квартир раздается сильный хлопок, после чего он выбивает окно, и на улицу вырывается столб дыма и пыли.