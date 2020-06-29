Взрыв дома в Киеве: пострадавшие заявили, что их не пускают в подаренные Зеленским квартиры

Жители разрушенного дома на Позняках не могут попасть в новые квартиры от Зеленского.

Жители многоэтажки на Позняках в Киеве, где более недели назад произошел взрыв, заявили, что не могут попасть в свои квартиры, ключи от которых им вручил президент Владимир Зеленский.

С таким заявлением они выступили на акции в годовщину трагедии, произошедшей возле многоэтажки. Более 200 человек собрались 29 июня, чтобы почтить память погибших, сообщает "5 канал".

Как известно, глава государства вручал ключи 12 семьям – тем, кто потерял родственников, живет в интернате и не имеет другого альтернативного жилья, имеет малолетних детей.

Однако пострадавшие уверяют, что документов на квартиры у них пока нет. На самом деле, по их словам, они получили только сертификаты, где есть фото подписи директора застройщика, а также стоит технический строительный номер, "который не соответствует номеру дома". Внешне же дома обнесены забором.

Например, одна из женщин отметила, что новое жилье ее семье выдали в ЖК "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологическая, 42. По ее словам, вообще есть четыре очереди комплекса, но четвертую еще строят. Другая жительница говорит, мол, в отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате указано о трехкомнатной.

"Фактически люди получили ключи, но воспользоваться ими не могут. Их не пускают даже посмотреть квартиру, там все еще продолжается строительство. А в квартирах голые бетонные стены", – говорится в сообщении.

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