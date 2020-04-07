В корпусе для содержания женщин и женщин с детьми в ГУ "Киевский следственный изолятор" во время карантина из-за коронавируса COVID-19 у заключенных по состоянию на 7 апреля не было средств индивидуальной защиты, а некоторые из них вообще не имели личных спальных мест.

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Об этом заявила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, рассказав о мониторинге помещений ГУ "Киевский следственный изолятор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мониторы обнаружили отсутствие у заключенных средств индивидуальной защиты. Некоторые камеры переполнены – осужденные женщины не обеспечены личным спальным местом. Уборка камер осуществляется хлорным раствором. Персонал сообщил, что дезинфекцию мест общего пользования проводят один раз в день", – написала она.

В то же время Денисова отметила, что по словам заключенных, фельдшер осуществляет проверку температуры каждое утро.

Проверка в ГУ "Киевский следственный изолятор" Скриншот

По словам уполномоченного по правам человека, мониторинг корпуса для содержания несовершеннолетних в учреждении показал, что средства индивидуальной защиты были выданы удерживаемым только во время проверки, раньше они их не получали.

"При выезде из пенитенциарного учреждения для участия в судебных заседаниях и проведения следственных действий им выдавали лишь маски... Влажная уборка проводится заключенными раз в день. Каждое утро осуществляется медосмотр и скрининг температуры. Дворики и спортивный инвентарь после прогулки удерживаемых каждой камеры не дезинфицируется. Поэтому большинство отказывается от проведения ежедневных прогулок", – подчеркнула Денисова.

Она добавила, что в то же время несовершеннолетние просматривают оналайн-уроки, воспитатели проверяют выполнение домашних заданий.

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