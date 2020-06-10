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10 июня • обновлено в 17:00
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Выяснилась настоящая причина смерти волонтера Панича: вернулся рак

  • После смерти было проведено вскрытие тела

  • Врачи обнаружили старую онкоболезнь

  • До этого причиной смерти считали коронавирус

2.7т
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Украинский волонтер АТО Виталий Панич скончался от онкологического заболевания, о чем говорят результаты экспертизы.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала вдова Панича Наталья.

"Дало о себе знать старое онкозаболевание – в 2018 году мужчине удалили почку, однако два года он чувствовал себя хорошо. Уже во время вскрытия обнаружили некроз оставшейся (второй) почки. Якобы пострадали и другие органы", – говорится в публикации.

Виталий Панич

Виталий Панич

При этом родные и близкие Панича утверждали, что долго подозревали коронавирус, но экспресс-тест на COVID-19 и два ПЦР-теста оказались отрицательными.

Напомним, что в больнице в Киеве в воскресенье, 7 июня, умер украинский волонтер АТО Виталий Панич. После смерти Панича в Киевской городской клинической больнице №4 исчезли личные вещи волонтера.

Как сообщал OBOZREVATEL, на могиле убитого бойца ООС трагически умер его друг.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Киев
Теги
АТО волонтерство
Кияни Жизнь столицы

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