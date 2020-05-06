Выпадет месячная норма дождей: в Киеве сделали штормовое предупреждение

В Киеве с вечера среды, 6 мая, и до утра четверга, 7 мая, ожидаются сильные дожди.

Такое штормовое предупреждения появилось на сайте Укргидрометцентра. А пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" заверила в готовности к такой ситуации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, по прогнозу синоптиков, в Киеве в этот период будут идти сильные дожди, а менее чем за 12 часов может выпасть от 15 до 49 мм осадков. А в "Киевавтодоре" подчеркнули, что это почти равно месячной норме.

В Киеве выпадет месячная норма дождей. Иллюстрация

"Каждый день мы прочищаем стоки от мусора. На места, которые могут подтапливаться, спецтехника и бригады выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная", – заявили в корпорации.

Коммунальщики заверили, что имеют 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. Но одновременно они попросили в случае обнаружения мест подтоплений обращаться в круглосуточную диспетчерскую по телефону: 284-74-19.

В Киеве выпадет месячная норма дождей. Прогноз синоптиков Скриншот

В Киеве выпадет месячная норма дождей. Коммунальщики готовятся "Киевавтодор"

В Киеве выпадет месячная норма дождей. Коммунальщики готовятся "Киевавтодор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области 4 мая разбушевались грозы, начался ливень и сильные порывы ветра.

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