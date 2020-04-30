Выборы в Киеве: кого бы вы хотели видеть мэром?

Жизнь столицы 09:47, 30.04.2020 Обновлено: 09:58, 30.04.2020
ВГороде
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Операция "Баум" 2.0: журналистка раскрыла подробности аферы окружения Зеленского

Удар в спину Путину? Беларусь начала закупать нефть у Саудовской Аравии

В Украине успешно испытали "убийцу" российских беспилотников

Рейс ждали 9 часов: как украинцев не хотели пускать работать в Лондон

На Донбассе ликвидировали боевиков "Беркута" и "Призрака". Фото террористов