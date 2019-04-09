|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

Выборы 2019: как изменить место голосования в Киеве

409Читать материал на украинском

В Киеве с 8 апреля можно получить справку о смене места голосования без изменения регистрации.

Для этого на сайте Госреестра избирателей нужно найти адрес удобного отделения. В столице они находятся в районных администрациях, сообщил в Facebook секретарь Киевсовета и замглавы КГГА Владимир Прокопив.

После этого нужно до 15 апреля прийти в отделение и написать заявление, указав адрес или избирательный участок, наиболее удобный для голосования.

Новости
Официально! ЦИК назвала победителей первого тура выборов

С собой нужно иметь паспорт или временное удостоверение гражданина Украины, а для военнослужащих – удостоверение или военный билет.

"Временное изменение места голосования нужно обосновать и подтвердить документами или копиями, которые удостоверяют пребывание в городе, где вы хотите проголосовать. Это может быть справка с места работы или учебы, право собственности или аренды и проездные билеты", – подчеркнул Прокопив.

Первый тур президентских выборов в Украине

Первый тур президентских выборов в Украине

Как писал OBOZREVATEL, ЦИК официально объявила о подаче заявлений на смену места голосования с 7 апреля. Уже 8 апреля в некоторых РГА Киева образовались большие очереди из людей, желающих проголосовать не по месту "прописки".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Убогая страна...проклятая
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения