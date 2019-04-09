Выборы 2019: как изменить место голосования в Киеве

В Киеве с 8 апреля можно получить справку о смене места голосования без изменения регистрации.

Для этого на сайте Госреестра избирателей нужно найти адрес удобного отделения. В столице они находятся в районных администрациях, сообщил в Facebook секретарь Киевсовета и замглавы КГГА Владимир Прокопив.

После этого нужно до 15 апреля прийти в отделение и написать заявление, указав адрес или избирательный участок, наиболее удобный для голосования.

С собой нужно иметь паспорт или временное удостоверение гражданина Украины, а для военнослужащих – удостоверение или военный билет.

"Временное изменение места голосования нужно обосновать и подтвердить документами или копиями, которые удостоверяют пребывание в городе, где вы хотите проголосовать. Это может быть справка с места работы или учебы, право собственности или аренды и проездные билеты", – подчеркнул Прокопив.

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Как писал OBOZREVATEL, ЦИК официально объявила о подаче заявлений на смену места голосования с 7 апреля. Уже 8 апреля в некоторых РГА Киева образовались большие очереди из людей, желающих проголосовать не по месту "прописки".

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