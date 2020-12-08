В Киеве водитель троллейбуса подрался с пассажиром из-за отсутствия маски
Драку из-за отсутствия маски затеял пассажир киевского троллейбуса. Конфликт возник на выходных, но видео появилось только сейчас.
Драка закончилась силовым задержанием хулигана, сообщают Вартові Еспресо.
На видео видно, как после словесной перепалки с троллейбуса выходит мужчина с собакой в оранжевой куртке. Через секунду возвращается и бьет палкой водителя по голове.
Окровавленный работник Киевпастранса выскакивает из автобуса и скручивает нападающего. Держит его до приезда полиции.
''Вы поможете, или дальше будете снимать на телефоны?'' – обращается к прохожим он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева 7 декабря произошло ДТП с участием сотрудника телеканала "1+1".