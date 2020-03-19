Второй случай заболевания коронавирус в Киевской области: кем оказалась женщина

Второй зараженной коронавирусом на Киевщине оказалась женщина, которая является родственницей первого больного на территории области.

Их состояние, по оценке врачей, – средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Как удалось узнать OBOZREVATEL, заболевшая коронавирусом женщина – супруга народного депутата Сергея Шахова. Именно Шахов оказался первым жителем Киевской области с диагнозом коронавирус.

В комментарии нашему журналисту нардеп рассказал, что у его супруги 2 дня была температура. Ей провели исследование и оказалось, что у женщины тоже вирус.

"Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом, думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себе относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке. Мы вот находимся в изоляции, лечимся согласно предписаниям врачей", – подчеркнул Шахов

Кроме этого, на территории области обнаружили пять подозрений на коронавирус. Из них – два человека госпитализированы в Белой Церкви, еще столько же – в Киево-Святошинском районе, и один – в Броварах (подозрение не подтвердилось).

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