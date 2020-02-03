Історія
Міст Патона в 2020 році відзначає своє 66-річчя. Перший у світі суцільнозварний міст.
З 1994 року -пам`ятка архітектури.
з 1995 року – визнаний унікальним Американською асоціацією зварки.
Практика
Від 90-років розпочалися розмови про потребу капітального ремонту мосту.
В 2008 році планувалося провести капітальний ремонт до Євро-2012.
За період 2010-2012 відбулися ремонтні роботи та здійснюються поточні роботи дорожнього покриття.
В Програмі соціального та економічного розвитку Києва на 2018-2020 рік міська влада передбачила на ремонт моста Патона аж 20 млн грн.
Нині розпочинаються ремонтні роботи. Але як бідкається команда Кличка, головна проблема – Міністерство культури, яке блокує виведення моста Патона із статусу пам`яток культури.
Нагадаю, що за останні 6 років спільна команда забудовників Києва і заробітчан Мінкульту вивела із історичних пам`яток сотні будівель столиці України.
Між іншим, новий реєстр пам`яток Мінкультом досі не створено, як і не підписані охоронні договори щодо пам`яток Києва.
Тому цікаво:
Коли саме звернулася міська влада до Мінкульту щодо моста Патона і хто в Мінкульті захищає історичні “зірочки з колосками”?!
Бо з боку це виглядає як ще одна сумна історія транспортного хаосу в Києві й нагадує “дискусію між дебілами і брехунами”!
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