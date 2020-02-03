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3 февраля • обновлено в 18:03
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Втомлений міст Патона, або Дискусія між дебілами і брехунами

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Історія

Міст Патона в 2020 році відзначає своє 66-річчя. Перший у світі суцільнозварний міст.

З 1994 року -пам`ятка архітектури.

з 1995 року – визнаний унікальним Американською асоціацією зварки.

Практика

Від 90-років розпочалися розмови про потребу капітального ремонту мосту.

В 2008 році планувалося провести капітальний ремонт до Євро-2012.

За період 2010-2012 відбулися ремонтні роботи та здійснюються поточні роботи дорожнього покриття.

В Програмі соціального та економічного розвитку Києва на 2018-2020 рік міська влада передбачила на ремонт моста Патона аж 20 млн грн.

Нині розпочинаються ремонтні роботи. Але як бідкається команда Кличка, головна проблема – Міністерство культури, яке блокує виведення моста Патона із статусу пам`яток культури.

Нагадаю, що за останні 6 років спільна команда забудовників Києва і заробітчан Мінкульту вивела із історичних пам`яток сотні будівель столиці України.

Між іншим, новий реєстр пам`яток Мінкультом досі не створено, як і не підписані охоронні договори щодо пам`яток Києва.

Тому цікаво:

Коли саме звернулася міська влада до Мінкульту щодо моста Патона і хто в Мінкульті захищає історичні “зірочки з колосками”?!

Бо з боку це виглядає як ще одна сумна історія транспортного хаосу в Києві й нагадує “дискусію між дебілами і брехунами”!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина Киев
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