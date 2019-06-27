"Встречайте дождь!" В Киеве предупредили о сильной грозе с градом

В Киеве 27 июня с 12:00 и в ближайшие часы ожидается сильный дождь с грозой, обусловленный приходом атмосферного фронта.

Также есть вероятность шквальных порывов ветра и даже града, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"На всякий случай закройте все окна, уберите вещи с открытых балконов", – предупредила меторолог.

Отдыхающим на реке и озере киевлянам Диденко посоветовала прервать купание и поискать ближайшее место укрытия. Также сообщается, что температура воздуха составила +30, но 28 июня в это же время будет +20.

Дождь приблизился к Киеву Facebook Наталья Диденко

"Встречаем дождь!" – подытожила Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, на Украину в четверг, 27 июня, надвигаются кратковременные дожди в западных, северных и центральных областях. Дневная температура воздуха будет держаться на уровне 30-35.

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