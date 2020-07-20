Встали, ушли и забыли: в элитном роддоме "Лелека" впервые бросили ребенка

В частном роддоме под Киевом "Лелека" впервые за четыре года его функционирования родители отказались от новорожденного ребенка и не стали его забирать.

Об этом рассказал директор роддома Валерий Зукин в Facebook. Родители написали отказ от девочки из-за того, что у нее были проблемы со здоровьем и ее не захотели лечить

"Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и корректируемой. Бывало и похуже", – рассказал он. Врач отметил, что такой порок до родов практически не диагностируется.

"Вот такая вот обычная житейская ситуация. И совершенно неожиданно родители решают отказаться от ребенка. Как снег на голову. Вот так вот просто – встали, ушли и забыли. Вроде ребенка и нет", – написал он.

Зукин отметил, что с родителями долго вели беседу, убеждали и приводили агрументы, однако они так и не решились забрать ребенка. Сейчас девочка остается в роддоме, где ей уже выбрали имя для оформления свидетельства о рождении.

Он выразил надежду, что родители все же поменяют свое мнение и заберут ребенка.

Отметим, роддом "Лелека", который находится в Пуще-Водице под Киевом, является очень популярным среди знаменитостей. В нем помимо стандартных палат есть также люксы и VIP. Среди "клиентов" роддома – певица Джамала, семья музыканта Сергея Бабкина, и даже лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, в Виннице местная жительница Алена, у которой начались схватки, родила ребенка перед роддомом, поскольку учреждение было закрыто на дезинфекцию из-за коронавируса.