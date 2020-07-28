Вспышка коронавируса в КПИ: количество зараженных выросло, среди больных – офицеры

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 14:21, 28.07.2020 Обновлено: 14:22, 28.07.2020

Коронавирус в Институте специальной связи и защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского по состоянию на вечер 27 июля обнаружили уже у 55 человек.

Речь идет о 52 курсантах и трех офицерах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на вечер 27 июля подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19 в ИССЗИ КПИ им. Игоря Сикорского", – говорится в посте.

Отмечается, что состояние здоровья курсантов и офицеров – удовлетворительное. 28 июля планируется проведение 80 ПЦР-тестирований курсантам и офицерам, их результаты ожидаются в течение 1-3 дней.

Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз по состоянию на 26 июля поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех жителей.

  • СМИ сообщили, что курсанты Института специальной связи и защиты информации, которые оказались закрытыми в общежитии Киевского политехнического института из-за вспышки коронавируса, остались без еды и вынуждены были буквально выпрыгивать в окна.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В Каменском поймали копа-взяточника, которого в 2018 году уже ловили на поборах бизнеса

ОБСЕ зафиксировала бронетехнику и авиацию наемников России под Луганском

Соловьев нашел "украинский след" в протестах в Хабаровске: ему ответили

Центр мирового православия уже не в Москве, – Климкин

Луческу покинул "Динамо" – СМИ