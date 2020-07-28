Вспышка коронавируса в КПИ: количество зараженных выросло, среди больных – офицеры
Вспышка коронавируса в КПИ. Иллюстрация.
Коронавирус в Институте специальной связи и защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского по состоянию на вечер 27 июля обнаружили уже у 55 человек.
Речь идет о 52 курсантах и трех офицерах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на своей странице в Facebook.
"По состоянию на вечер 27 июля подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19 в ИССЗИ КПИ им. Игоря Сикорского", – говорится в посте.
Отмечается, что состояние здоровья курсантов и офицеров – удовлетворительное. 28 июля планируется проведение 80 ПЦР-тестирований курсантам и офицерам, их результаты ожидаются в течение 1-3 дней.
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз по состоянию на 26 июля поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех жителей.
СМИ сообщили, что курсанты Института специальной связи и защиты информации, которые оказались закрытыми в общежитии Киевского политехнического института из-за вспышки коронавируса, остались без еды и вынуждены были буквально выпрыгивать в окна.