Вспышка коронавируса в КПИ: количество зараженных выросло, среди больных – офицеры

Коронавирус в Институте специальной связи и защиты информации КПИ им. Игоря Сикорского по состоянию на вечер 27 июля обнаружили уже у 55 человек.

Речь идет о 52 курсантах и трех офицерах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на вечер 27 июля подтверждено 55 случаев заболевания COVID-19 в ИССЗИ КПИ им. Игоря Сикорского", – говорится в посте.

Отмечается, что состояние здоровья курсантов и офицеров – удовлетворительное. 28 июля планируется проведение 80 ПЦР-тестирований курсантам и офицерам, их результаты ожидаются в течение 1-3 дней.

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