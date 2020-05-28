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28 мая • обновлено в 18:08
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Вспышка коронавируса в интернате Киева: что происходит в очаге пандемии сейчас

1.1т
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В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве, где произошла вспышка COVID-19, ситуация по состоянию на 28 мая улучшилась.

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После повторного тестирования подопечных и работников было зафиксировано уменьшение количества больных. Об этом рассказала заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, написала пресс-служба КГГА на своем сайте.

"Ситуация с коронавирусом в Дарницком детском доме-интернате идет на поправку. После повторного тестирования из 55 детей показатель отрицательный у 20. Из 32 сотрудников – у 10 человек. Трое из четырех человек, которые находились в больнице, уже выписаны из медицинских учреждений", – подчеркнула чиновница.

Вспышка коронавируса в интернате Киева. Иллюстрация

Вспышка коронавируса в интернате Киева. Иллюстрация

Также она раскрыла подробности ситуации в Центре социально-психологической реабилитации детей №1, где коронавирус обнаружили у медицинской сестры.

"Было взято биологические образцы у 62 детей и 38 сотрудников. Среди детей заболевание не обнаружили. У двух работников тест показал положительный результат, но симптомов заболевания у них нет, они находятся на самоизоляции", – отметила Хонда.

Она добавила, что учреждения продолжили работу в ограниченном режиме, к ним запрещен доступ посторонним лицам. Госпродпотребслужба не зафиксировала никаких нарушений. Ситуация по состоянию на 28 мая, по ее словам, была полностью контролируемой.

Чиновница также сказала, что в других социальных учреждениях столицы подозрений на коронавирус не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 15 мая произошла новая вспышка коронавируса COVID-19. В Дарницком детском доме-интернате (для девушек) инфекцию подхватил 81 человек.

  • В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве, где COVID-19 заболел 81 человек, якобы скрывали информацию по первому зараженному работнику.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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