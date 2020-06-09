Вспышка коронавируса в детском саду Броваров: журналисты узнали новые детали

В Броварах Киевской области в детском саду "Калинка", где произошла вспышка COVID-19, по состоянию на утро 9 июня коронавирус обнаружили уже у четырех взрослых (воспитательницы и медсестра) и девяти детей.

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Об этом в эфире проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK рассказал корреспондент, побывавший на месте событий. Ранее сообщалось о трех зараженных взрослых и девяти детях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналист рассказал, что двое больных малышей по состоянию на 9 июня находились в больнице в Боярке Киевской области. Предварительно, повышенная температура была лишь у одного ребенка.

Вспышка коронавируса в детском саду Броваров. Иллюстрация

Отмечается, что все детские сады в Броварах, кроме "Калинки", продолжили свою работу. Заведение, где произошла вспышка COVID-19, закрыли на карантин, в помещениях провели дезинфекцию.

По словам журналиста, коронавирус у детей и воспитателей обнаружили еще 3 июня, однако информацию об этом распространили позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области произошла вспышка коронавируса (COVID-19) в одном из детских садов.