Причиной массового заражения медперсонала Киевской городской клинической больницы №6 коронавирусом COVID-19, вероятно, стало отсутствие надлежащей защиты.

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Об этом написало информационное агентство УНН. В то же время в самой больнице отрицали ее закрытие, а также отсутствие надлежащей защиты.

По данным агентства, часть больных медиков отправили на лечение в Александровскую клиническую больницу, еще часть по состоянию на 16 апреля находилась на амбулаторном лечении.

Сотрудники медучреждения пожаловались журналистам, что даже после того, как больница была определена опорной для приема пациентов с пневмонией, не были приняты меры для обеспечения надлежащей защиты персонала. По их словам, администрация не предоставила работникам защитных костюмов, респираторов, перчаток и очков.

Вспышка COVID-19 в Медгородке Киева. Иллюстрация

В то же время директор Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крижевський в комментарии "Укринформу" заявил, что заведение не закрывали. По его словам COVID-19 обнаружили у 15 медработников (всего в больницы 690 сотрудников), которые по состоянию на 16 апреля находились на амбулаторном лечении.

"Тяжелых нет. Среди тех, у кого тестирование было положительным, не только врачи, но и медсестры, санитарки", – сказал Крижевський.

Он добавил, что с 17 марта больница принимала больных пневмонией. Речь идет о 112 пациентах.

"Им всем делались тестирования методом ПЦР. Все 112 пролечены и сейчас осталось два пациента, которые лечатся в терапии. Из 112 пневмоний 12 было положительных, эти пациенты переведены в инфекционные больницы", – отметил директор заведения.

Также, по его словам, больница была обеспечена средствами индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больнице №6 обнаружили внезапную вспышку коронавируса COVID-19.