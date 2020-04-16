Причиной массового заражения медперсонала Киевской городской клинической больницы №6 коронавирусом COVID-19, скорее всего, стало отсутствие надлежащей защиты.

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Подробности инцидента опубликовало информационное агентство УНН. Заведение было закрыто, а часть медиков отправили на лечение в Александровскую клиническую больницу, вторая часть по состоянию на 16 апреля находилась на амбулаторном лечении.

Сотрудники медучреждения рассказали журналистам, что даже после того, как больница была определена опорной для приема больных с пневмонией, не были приняты меры для обеспечения надлежащей защиты персонала. По их словам, администрация не предоставила работникам защитных костюмов, респираторов, перчаток и очков.

Вспышка COVID-19 в Медгородке Киева. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19. Журналистам удалось узнать из собственных источников, что у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции.

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