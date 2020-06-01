Вспышка COVID-19 произошла в женском монастыре Киева: его закрыли на карантин

В Киеве в Свято-Вознесенском Фроловском монастыре зафиксировали вспышку COVID-19.

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Там за несколько дней коронавирус обнаружили у 26 служительниц. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 1 июня, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировали в Подольском районе – 23.

"Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали восемь монахинь", – подчеркнул Кличко.

Вспышка COVID-19 произошла в женском монастыре Киева. Иллюстрация

По его словам, после этого монастырь был закрыт на карантин, там начались меры по дезинфекции.

"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте, пожалуйста, правилами. Ведь сейчас, когда мы начали вводить ослабления, главное – чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться к карантину, если количество больных будет увеличиваться и достигнет параметров, которые город определил для просмотра послаблений", – подытожил мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 1 июня зафиксировали 3043 подтвержденных случая COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили у 58 человек, 11 из которых – медики.

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