Всплыло раритетное фото Крещатика с волами в Киеве: как изменилась улица

В сети появилась раритетная открытка с улицей Крещатик в Киеве, по которой еще не ездили машины, а ходили волы.
Она датирована 1880-ми годами. Архивную открытку опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.
"1880-е. Очень интересное фото. Волы едут по Крещатику", – написал автор поста.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на раритетную открытку и оценить, какой улица была когда-то, а какой стала сейчас.
Крещатик в 1880-х годах
Крещатик в 1880-х годах
Клуб коренного киевлянина
Крещатик в современности
Крещатик в современности
lookmytrips.com
Крещатик в современности
ua.igotoworld.com
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецкий войск возвращались его жители.
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