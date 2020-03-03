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3 марта • обновлено в 03:25
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Всплыло раритетное фото Крещатика с волами в Киеве: как изменилась улица

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В сети появилась раритетная открытка с улицей Крещатик в Киеве, по которой еще не ездили машины, а ходили волы.

Она датирована 1880-ми годами. Архивную открытку опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"1880-е. Очень интересное фото. Волы едут по Крещатику", – написал автор поста.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на раритетную открытку и оценить, какой улица была когда-то, а какой стала сейчас.

Крещатик в 1880-х годах

Крещатик в 1880-х годах

Крещатик в 1880-х годах

Клуб коренного киевлянина

Крещатик в современности

Крещатик в современности

Крещатик в современности

lookmytrips.com

Крещатик в современности

Крещатик в современности

ua.igotoworld.com

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецкий войск возвращались его жители.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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