Всплыло историческое фото памятника Хмельницкому в Киеве, сделанное 130 лет назад

В сети показали историческое фото памятника Богдану Хмельницкому в Киеве накануне открытия в 1888 году.

Монумент расположен на Софийской площади. Соответствующий архивный кадр распространили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, памятник был торжественно открыт в июле 1888 года, а фото – сделано за несколько местами до. Тогда над монументом все еще работали люди, а сама фигура Хмельницкого была накрыта материей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также посмотреть, как выглядит памятник в современности, и оценить изменения.

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве на Софийской площади

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве в современности

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали черно-белую картину с Софийским собором в Киеве, созданную в 1854 году.

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